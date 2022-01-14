«Миша верил в вечную жизнь»: хабаровский друг Зеленского рассказал о своем покойном товарище

Как отметил друг звезды, телеведущий был очень талантливым человеком.

Друг покойного телеведущего Михаила Зеленского заявил, что его товарищ был очень талантливым человеком, который обладал повышенной энергетикой.

Как отметил друг Зеленского из Хабаровска, где, кстати, прошло детство звезды, телеведущий объективно оценивал себя. Кроме того, обладал незаурядными организационными способностями. По словам друга Зеленского, Михаил был очень обаятельным человеком. Склонным к компромиссу. Обладал не показным артистизмом, сообщает «Комсомольская правда-Хабаровск».

«Когда покидает сложный, яркий, бесконечно интересный человек, на душе становится еще более пустовато. Но Миша верил в жизнь вечную. Значит ни для нас, ни для него еще ничего не закончено». Друг Михаила Зеленского

Напомним, что Михаил Зеленский умер в Доминикане. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Сейчас решается вопрос с доставкой тела на родину.

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