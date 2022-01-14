«Везли на скорой по встречке»: Дина Аверина призналась, что могла завершить спортивную карьеру из-за травмы

Серебряный призер Олимпиады в Токио Дина Аверина рассказала, как родители настаивали на завершении ее спортивной карьеры. Причиной стала серьезная травма спины.

Аверина повредила спину за несколько дней до чемпионата России в 20220 году. На МРТ не нашли серьезных повреждений. Сильный характер спортсменки не дал Дине отлежаться. Она приехала на соревнования с травмой.

Однако гимнастка только успела вывести на ковер сестру Арину. А сама упала с панической атакой в раздевалке.

«В 2020-й на тренировке за два дня до чемпионата России я получаю травму спины. Все было очень плохо: почти не могу двигаться, хотя МРТ не показало ничего серьезного. В главный день многоборья я понимала, что даже не могу встать с постели. Меня все уговаривали отступить, но я же упертая. Успела вывести Аришу на последний вид, она выигрывает, я расслабляюсь, и тут меня накрывает паническая атака: руки-ноги сводит, спина отказывает, дышать не могу. Ирина Александровна нашла меня лежащей в раздевалке», – заявила Дина.

Аверина отметила, что ее отец был в ярости. Он хотел, чтобы дочь оставила спорт.

«Из «Лужников» меня везли на скорой по встречке. Мама сразу узнала о случившемся, но папе рассказала только дня через два. Он сказал: «Все, надо заканчивать с этим спортом! Еще не хватало, чтобы дочь передвигалась на инвалидной коляске»», – рассказала Дина в 7days.

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