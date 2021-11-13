«Очень хотим выступить»: сестры Аверины оценили вероятность появления в «Ледниковом периоде»

Прославленные гимнастки заявили, что им уже поступало приглашение на проект.

Российские гимнастки-художницы сестры Аверины, Дина и Арина, заявили, что им уже поступали предложения принять участие в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Планировали участие в «Ледниковом периоде», нас туда приглашали. Сами очень хотим выступить, в будущем появимся там». Сестры Аверины

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию американского Солт-Лейк-Сити 2002 года Алексей Ягудин назвал «прикольным» возможное участие Дины и Арины Авериных в «Ледниковом периоде», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Олимпиаде в японском Токио Дина Аверина выиграла серебряную награду. Причем многие посчитали, что ее засудили. Первое место досталось израильтянке Линой Ашрам.

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