Александр Кокорин только за соблюдение дисциплины зарабатывал 22 миллиона рублей

Опубликована сумма премии футболиста Александра Кокорина, пока тот был резидентом московского «Спартака».

Оказалось, что скандально известному спортсмену достаточно было не употреблять спиртное перед матчами, посещать все тренировки, не спорить с тренером и не договариваться с другими командами, чтобы наслаждаться жизнью. За соблюдение дисциплины Кокорин получал 22 миллиона рублей в месяц.

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Фрагмент договора между футбольным клубом и спортсменом опубликовал Telegram-канал Baza. В документе указываются и другие денежные поощрения Кокорина. 344 миллиона рублей Александру Кокорину выплатили за подписание контракта. А за 15 очков по системе «гол плюс пас» — 59 миллионов рублей. К слову, Кокорину не удалось выполнить это условие.

Напомним, что с января прошлого года Кокорин играет за итальянскую «Фиорентину». Александр даже успел получить необычную награду, будучи участником новой футбольной команды.

Кокорина наградили в рамках сатирической премии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище». По версии премии «Золотая малина», Кокорин стал худшим футболистом чемпионата Италии.

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