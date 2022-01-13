«Дети получились очень красивыми»: как сейчас выглядят 9-летний сын и 6-летняя дочка Александровой

39-летняя Марина Александрова после болезненного расставания с актером Иваном Стебуновым обрела женское счастье с режиссером Андреем Болтенко. Однако звезда отечественного исторического кино не сразу оформила брак с возлюбленным. В загс актриса из теленовеллы «Бедная Настя» пошла после того, как на свет появился ее первенец — сын Андрюша. Сейчас мальчику уже девять лет. Также у него есть сестренка Екатерина — ей шесть.

Своих детей Александрова долго скрывала от поклонников, даже когда наследники подросли, она продолжала прятать их лица. На свежем снимке в Instagram Марины поклонники наконец-то смогли рассмотреть лица отпрысков именитой актрисы.

Многие признали, что дети очень похожи на свою маму. От Марины они взяли все самое лучше. «Дети получились очень красивыми», «Какие милые снимки», «Чаще бы нас радовали такими кадрами, вы суперская мама», «Дочка ну просто копия Марины, точь-в-точь», «Сразу видно, что дети вас любят! Столько тепла», — пишут фолловеры.

«Чем холоднее за окном, тем теплее внутри, аккумулируюсь эмоциями», — отметила актриса, поделившись редким снимком с детьми.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!