«Устала от суеты, наслаждаюсь»: Марина Александрова запечатлелась с детьми у озера в Швейцарии

Актриса Марина Александрова в Instagram разместила серию фотографий со своими наследниками – сыном Андреем и дочерью Екатериной. Вместе они проводят время на отдыхе в Швейцарии. На кадре актриса сидит недалеко от озера и о чем-то беседует с сыном и дочкой.

«Тарковский писал: «Швейцария невероятно чистая, ухоженная страна, в которой хорошо тем, кто очень устал от суеты. Очень похожа на сумасшедший дом — тишина, вежливые сестры, улыбки». Видимо, я устала от суеты, наслаждаюсь».

Марина Александрова

«Швейцарские безумно красивы. Однако слишком дорого. Можно отдохнуть в Италии, в Трентино. Такая же красота, но на порядок дешевле», «Отличного вам отдыха, Марина. Ваши дети очень красивы. В свою маму», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Марина Александрова открыла в Швеции новое правило воспитания детей Актриса стала следовать ему и приучила к этому друзей.

Напомним, что детей Марина Александрова родила от режиссера Андрея Болтенко. Ранее на протяжении нескольких лет она проживала с известным актером Александром Домогаровым. С 2008 по 2010 год была в браке с актером Иваном Стебуновым. Рассталась с ним после его измены.

Смотрите также: