«У нас большие планы»: солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко принимает поздравления

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко принимает поздравления. 13 января певцу исполнилось 39 лет.

«39, у нас большие планы. Поехали!» — написал в своем Instagram Туриченко.

С днем рождения исполнителя уже поздравили Анатолий Цой, Валерия, Филипп Киркоров и другие.

Кирилл Туриченко начинал карьеру с участия в мюзиклах. Широкую известность исполнитель получил, попав в трио «Иванушки International». Поклонники также ждут скорую свадьбу певца: Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой, далекой от шоу-бизнеса.

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