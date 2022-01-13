«Тогда я ушел из семьи»: «дедушка уральского рока» Пантыкин объяснил, почему бросил вторую жену

Музыкант Александр Пантыкин объяснил, почему бросил свою вторую жену в 1995 году. Как отметил «дедушка уральского рока», он не сразу ушел от супруги.

С будущей третьей женой Марианной Мягковой он познакомился в 1994 году. Потом они на год расставались, чтобы проверить свои чувства. Вскоре поняли, что это не мгновенное увлечение.

«Через год мы встретились и честно друг другу сказали, что не временное. Тогда я ушел из семьи. Наша жизнь с моей второй женой практически была завершена к тому моменту. В основном мы жили вместе из-за детей». Александр Пантыкин

Как отметил Александр Пантыкин, он помогает бывшим женам, а также своим детям от предыдущих отношений. У них нормальное человеческое отношение, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Александр Пантыкин – лидер рок-группы «Урфин Джюс». Именно он стоял у истоков создания свердловского рок-клуба.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.