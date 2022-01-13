«Это самые распространенные цифры»: Александр Пантыкин озвучил размер своей пенсии

Как отметил «дедушка уральского рока», лишь отдельные персонажи получают чуть больше.

«Дедушка уральского рока» популярный в Екатеринбурге музыкант и композитор Александр Пантыкин озвучил размер своей не самой большой пенсии.

«Пенсия рок-музыкантов простирается от восьми до пятнадцати тысяч рублей. Насколько я знаю, это самые распространенные цифры». Александр Пантыкин

Как отметил Александр Пантыкин, лишь отдельные персонажи получают больше, но их крайне немного. В основном пенсия всех рок-музыкантов страны примерно такая же, как у него.

Напомним, что Александр Пантыкин – лидер рок-группы «Урфин Джюс». Именно он стоял у истоков создания свердловского рок-клуба, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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