Грудь так и колышется, а ноги сеткой обтянуты: Пегова в образе путаны продефилировала перед камерой

Звезда театра и кино Ирина Пегова периодически делится с подписчиками в Сети кадрами закулисья. На этот раз она позволила фолловерам заглянуть за сцену МХТ им.Чехова, где служит уже более 15 лет.

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В этот вечер на сцене шли «Пьяные» — пьеса, показанная уже почти сотню раз на легендарной сцене. И постановке Пегова играет роль проститутки Розы, и, как она ранее признавалась, она ей симпатична.

«Мне нравится этот персонаж! Роза-балерина, ну можно и так сказать! Это так далеко от меня, и так близко!», — рассказывала о своей героине актриса.

На видео Пегова дефилирует в образе путаны. На ней мини-платье с декольте, из которого чуть не выпрыгивает колышущаяся грудь, каблуки и сетчатые колготки, красиво обтянувшие стройные ноги. Макияж соответствующий — рыжая высокая прическа, мушка и алые губы. Чтобы придать характерности образу, актриса манерно дефилирует и улыбается в камеру.

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