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Охота за американской мечтой: Анастасии Решетовой опять не дали визу в США

Модель пожаловалась на посольство своим подписчикам.

Охота за американской мечтой: Анастасии Решетовой опять не дали визу в США
Анастасия Решетова. Фото: globallookpress.ru

Анастасие Решетовой опять не дали визу в США. Модель пожаловалась на посольство, которое в очередной раз не пустило девушку в Америку. Решетова прервала свой отпуск в Эмиратах, летала в Варшаву, чтобы перевести документы, однако ее старания не увенчались успехом.

Скрин stories Анастасии Решетовой
Скрин Stories Анастасии Решетовой: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Все, кто переживал за мою визу в США, смею вас расстроить. Мне снова отказали без веской причины. 6 часов полета, куча потраченных сил и денег на юриста, перевод документов и самолет оказались напрасны. А я всего лишь собиралась там классно провести время и сходить на Super Bowl», — возмутилась Анастасия в своем Instagram.

Пользователи в сети предположили, что из-за статуса незамужней женщины и привлекательной внешности модель может вовсе никогда не получить визу в США. Американцы видят в ней охотницу за мужем и грин-картой.

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