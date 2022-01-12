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Здесь всегда игрушки, а рядом растет ель: как выглядит могила Золушки Янины Жеймо

Звезда советского кино покоится на Востряковском кладбище столицы.

Здесь всегда игрушки, а рядом растет ель: как выглядит могила Золушки Янины Жеймо
Янина Жеймо. Фото: Globallookpress.com

Правнучка актрисы Янины Жеймо, которая сыграла Золушку в одноименном фильме, Янина Костричкина в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» заявила, что часто навещает могилу прабабушки на Востряковском кладбище.

Могила Янины Жеймо
Могила Янины Жеймо. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Около могилы растет большая ель. Зимой редко бываем. Летом — каждый год. Снегу здесь навалило. Прабабушки помнят до сих пор. Здесь всегда игрушки. Прабабушка всегда была строгая и принципиальная. Она умерла в Польше. Ее потом перевезли в родную страну».

Янина Костричкина

Как отметила Янина Костричкина, все дети любят и гордятся своей звездной родственницей. «Каждый год украшаем могилку. Поклонников до сих пор хватает», — заявила Янина Костричкина.

Напомним, что фильм «Золушка» вышел на экраны в 1947 году. Исполнительница главной роли Янина Жеймо ушла из жизни в 1987 году.

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