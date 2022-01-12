«Все время ее искал»: сын Золушки Янины Жеймо спустя 60 лет встретился со своей первой любовью

Сын легендарной Золушки — актрисы Янины Жеймо — Юлиан, которому 81 год, спустя 60 лет нашел свою первую любовь – Ирму Серебренникову. Сегодня они вместе.

Ирма когда-то была солисткой легендарного ансамбля «Березка». Встреча состоялась на программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».

«Что делает с людьми любовь. Мы хотели встретиться еще в 2018 году, но вскоре началась пандемия и ничего не получилось. Но я смог прилететь в Россию из Польши, где живу. Я все время ее искал. В 2015 году уже потерял надежду. Мой единственный друг из Москвы сказал, что ничего не получилось. Он не смог найти Ирму, хотя я его очень просил». Юлиан Жеймо

Ирма Серебренникова также высказалась об этой встрече. «Мне трудно говорить о чувствах. Я была в восторге, что он приехал ко мне из другой страны. Мы с предыдущим мужем прожили 45 лет. Но как-то я достала фотографию Юлиана и посмотрела на нее. И вспыхнули снова чувства. Лет десять фото стояло на видном месте у меня дома. Мы познакомились с Юлианом на теплоходе. Нам было тогда всего по 20 лет», — заявила Ирма Серебренникова.

Отметим, что Ирма Серебренникова в свое время была замужем за телеведущим Юрием Сенкевичем. Он вел программу «Клуб путешественников».

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