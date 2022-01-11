«В такой ситуации оказались многие»: Ани Лорак — о нуждающихся родителях

Ани Лорак рассказала о нуждающихся родителях. Ее семье приходилось долгое время жить в нищете. Родители певицы расстались и мама работала сутками, чтобы прокормить трех детей. Певица вспоминает, что дом их был без отопления, газа и воды. Дети росли в суровых условиях, часто недоедали. Однако Ани Лоракт признается, что вовсе не держит зла на родителей и понимает, что они старались сделать все, чтобы воспитать детей.

«Я сделала ремонт в квартире мамы. Высылала и высылаю домой деньги. Печально, что уважаемые люди с такими профессиями, допустим, как у моих родителей — папа журналист, а мама — диктор на радио, проработав по 25 лет, сегодня как будто никому не нужны. В такой ситуации оказались многие. Слава Богу, я могу помогать родителям. Боюсь одной мысли о том, как сложилась бы их жизнь, если бы у них не было меня», — поделилась Лорак 7days.

Сейчас певица в состоянии обеспечить и родителей и свою собственную семью. Певица сама растит 11-летнюю дочь Софию от брака с турком Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась в 2019 году после 10 лет совместной жизни.

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