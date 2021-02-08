Сафронов объяснил, почему Куравлев отказался от идеи шикарного памятника на могиле жены

Художник Никас Сафронов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своей последней встрече с актером Леонидом Куравлевым, который ведет замкнутый образ жизни. Также он объяснил, почему актер отказался от идеи поставить шикарный памятник на могиле жены, где выгравировал и свое имя. Он хочет быть похоронен рядом с любимой женщиной.

«Я последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. У него ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя. Я не могу сейчас до него дозвониться». Никас Сафронов

Как сказал Сафронов, ранее Куравлев обратился к нему насчет дизайна памятника себе и своей жене. Планировалось возвести шикарный помпезный монумент.

«Это должно было быть что-то грандиозное. А потом он сказал, что хочет скромный памятник. Потому что там академики рядом лежат. Ему стало неудобно ставить рядом с ними шикарный памятник», — заметил живописец.

Напомним, что Леониду Куравлеву сейчас 84 года. Его жена Нина Васильевна умерла в 2012 году.

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