Четвертый брак актрисы: дочь проговорилась о тайном муже Елены Прокловой

Звезда считалась разведенной с 2015 года и скрывала личную жизнь.

68-летняя актриса и телеведущая Елена Проклова угодила в больницу с инсультом. И, комментируя произошедшее, ее дочь проговорилась, что, оказывается, у звезды есть муж. Хотя ранее о четвертом браке актрисы ничего известно не было.

«Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах», — приводит слова наследницы Прокловой сайт МК.RU.

До настоящего момента, помимо многочисленных романов, публике было известно о трех законных браках звезды театра и кино. Проклова четыре года была в браке с режиссером Виталием Мелик-Карамовым и родила дочь Арину.

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Спустя два года после развода с ним в 1977 году вышла замуж за Александра Дерябина, но тоже ненадолго. Самым продолжительным оказался союз с бизнесменом Андреем Тришиным — с 1984 по 2015 годы они были вместе и родили дочь Полину.

О четвертом муже Прокловой стало известно лишь на днях.

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