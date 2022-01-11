Четвертый брак актрисы: дочь проговорилась о тайном муже Елены Прокловой

68-летняя актриса и телеведущая Елена Проклова угодила в больницу с инсультом. И, комментируя произошедшее, ее дочь проговорилась, что, оказывается, у звезды есть муж. Хотя ранее о четвертом браке актрисы ничего известно не было.
«Гипертонический криз был в Питере, туда вызвали скорую. А здесь уже в Москве вызывали сами, но это надо у ее мужа спрашивать. Мы с ней живем в разных домах», — приводит слова наследницы Прокловой сайт МК.RU.
До настоящего момента, помимо многочисленных романов, публике было известно о трех законных браках звезды театра и кино. Проклова четыре года была в браке с режиссером Виталием Мелик-Карамовым и родила дочь Арину.
Спустя два года после развода с ним в 1977 году вышла замуж за Александра Дерябина, но тоже ненадолго. Самым продолжительным оказался союз с бизнесменом Андреем Тришиным — с 1984 по 2015 годы они были вместе и родили дочь Полину.
О четвертом муже Прокловой стало известно лишь на днях.
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