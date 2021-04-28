Женщина без кожи: с кем из звезд крутила романы Елена Проклова

Звезда встречалась с женатыми мужчинами и не раз признавалась, что ни о чем и никогда не жалела.

Актриса Елена Проклова в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ сделала скандальное признание. Она заявила, что в 15 лет у нее был роман с женатым мужчиной, который ее откровенно домогался. Имя она не назвала, но все поняли о ком идет речь. Это режиссер Олег Табаков, последняя жена которого, актриса Марина Зудина, уже несколько раз высказывалась о скандальной ситуации.

Между тем Табаков далеко не единственный из звезд, с кем у некогда популярной актрисы были бурные романы. Очень точную характеристику Елене Прокловой полтора года назад в программе «Судьба человека» дала режиссер Алла Сурикова. Проклову, в которую было невозможно не влюбиться, она назвала женщиной без кожи.

Заметим, что в разные годы под «влияние» Елены Прокловой попадали многие красавцы советского кинематографа. К примеру, такие, как Олег Янковский. С ним она крутила роман четыре года, несмотря на то что он был женат. Затем под ее чары угодил женатый Андрей Миронов. Отношения завязались в 1981 году на съемках картины «Будьте моим мужем».

После у нее случилась связь с художником Александром Адамовичем. Когда Проклова увидела этого красавца, то дала Миронову от ворот поворот. Ради нее он бросил жену с двумя детьми, но через два года вернулся к жене: Проклова к нему остыла.

Следующим, кто не устоял под чарами звезды, стал актер Михай Волонтир. Роман случился в 1983 году на съемках картины «Будь счастлива, Юлия!». Жена Волонтира сразу заметила страсть в глазах актрисы и супруга на съемочной площадке, но ничего сделать не смогла. После съемок картины Проклова уехала в Москву и отношения с Волонтиром на этом закончились.

Наконец, был роман у Прокловой и с актером Львом Прыгуновым. Причем об этой связи рассказала тетя актрисы. Она отмечала, что ее племянница всегда влюблялась «сразу и всерьез». Правда, через год чувства куда-то улетучивались, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что официально Елена Проклова была замужем три раза. Причем за актеров она никогда не выходила. Первый супруг — режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. От него она родила дочь Арину. Второй муж — врач Александр Дерябин. Третий — бизнесмен Андрей Тришин. От него в 1994 году на свет появилась дочь Полина. Брак распался в 2015 году.

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