«Сквозняк между ног»: Асмус без штанов раздвинула бедра, усевшись верхом на чемоданы прямо в аэропорту

Пока резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов лечит насморк песнями Валерия Меладзе, «потеет» под одеялом и засыпает под сериалы, его бывшая жена разбирает подарки и покупки, которые она успела сделать в Дубае.

Видимо, болезнь юмориста фешенебельный отпуск Кристины Асмус никак не омрачила. Тем более, что Гарик явно был окружен заботой и вниманием новой пассии из Сыктывкара. Едва ли 28-летняя Екатерина Ковальчук оставила жениха без лечебных примочек и микстуры.

Чтобы хоть как-то поддержать заплывшего в соплях Харламова его бывшая жена поделилась освежающим кадром, усевшись верхом на чемоданы. При этом поклонники пытались разглядеть, надела ли Асмус штаны. Создавалось впечатление, что актриса прибежала в аэропорт прямо с пляжа, натянув то, что не поместилось в багаж.

«По одному чемодану в день! Ладно, ладно, не буду вас пугать — несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолет. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего!! Благополучно и с удовольствием поменяли билет на ночной рейс и побыли еще в Дубае», — похвасталась Кристина. «Сквозняк между ног», «У Гарика итак сопли текут, а тут еще бывшая полуголая сидит», «Харлашке-то подарочек купили??», «Штанишки будут лишними??», «Какие рельефные бедра», «Вот так на самолет??» — пишут фолловеры.

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