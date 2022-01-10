«Это не разоблачение Лены»: Собчак неожиданно заступилась за Блиновскую

Ведущая авторского YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак высказалась в поддержку Елены Блиновской.

После скандального интервью Ксении Собчак с бизнесвумен Еленой Блиновской общественность стала активно обсуждать марафоны и курсы по саморазвитию. А некоторые и вовсе накинулись на героиню выпуска «Осторожно, Собчак!».

Жена Константина Богомолова призналась, что считает Блиновскую профессионалом своего дела.

«Сцена в лодке в выпуске с Блиновской — моя любимая. Для кого-то жизнь — это гребля и работа с последующим привалом, а для кого-то — время, чтобы мечтать и входить в ресурс. Две концепции. Два архетипа. Две жизненных философии», — отметила телеведущая.

«И в нашей стране, где главная народная сказка — про Емелю-дурачка, который лежал на печи, а потом поймал волшебную щуку, не надо быть догадливым, чтобы понять, какая выглядит более привлекательной. И виновата в этом уже никак не Блиновская», — заступилась Ксения за создательницу «Марафона желаний».

Собчак заявила в своем микроблоге, почему пригласила Блиновскую на интервью:

«Это не разоблачение Лены. Лена — успешный и самый уважаемый в этой среде проводник определенного мировоззрения. И это, в свою очередь, проявление особенностей общества. Главный вопрос этого интервью не «кто такая Елена Блиновская?», а «почему подобная философия стала так популярна?».

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