«Была дана команда «фас»: экс-муж Бородиной «взъелся» на ее заступников и отчитал Орлову

В беседе с поклонниками в Instagram Курбан Омаров намекнул, что Ксюша якобы закрутила роман с его некогда близким другом.

Буквально на днях в беседе с поклонниками в Instagram Курбан Омаров поделился мыслями о том, что именно Ксения Бородина была ему неверна. Якобы ведущая проекта «Дом-2» закрутила роман на стороне. И не с кем-нибудь, а близким другом Омарова. Некий молодой человек по имени Трофим то и дело «мелькает» в этой весьма интересной семейной драме.

После грязных сплетен за Бородину вступился ее директор. Он публично «прошелся» по бывшему мужу своей подопечной, назвав чистым бредом слова Омарова о том, что Ксюша погуливала налево. Молчать бывший муж теледивы не стал, заявив, что в окружении Бородиной то и дело слышится «собачий лай».

Курбан Омаров уверен, что вся свита его экс-возлюбленной будет петь одну и ту же песню, чтобы обелить репутацию Ксении.

«Он добродушный парень, но не себе хозяин. Сейчас была дана команда «фас», вот он и визгнул», — спокойно парировал Курбан, говоря о представителе бывшей жены.

Также «досталось» и близкой подруге теледивы — Ольге Орловой. Она, кстати, осталась на стороне Ксюши.

«Олю, если честно, люблю, но все понимаю… Настоящая подруга не могла поступить иначе, тем более с такими правильным жизненными понятиями, как у нее. Хотя по факту я женщин не трогал, так, слегка пошутил над Трофимом. Друг все-таки, сами понимаете», — приводит «СтарХит» слова Курбана Омарова.

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