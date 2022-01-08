Бородина в пролете: названы победители «Ледникового периода»

На Первом канале показали финал нового сезона популярного проекта «Ледниковый период». Почти год публичные люди тренировались с профессиональными фигуристами, чтобы научиться красиво танцевать на льду.

Впервые в истории проекта, третье место заняли сразу три пары. Это Оксана Домнина и Кирилл Зайцев; Агата Муцениеце и Александр Энберт; Евгения Медведева и Даня Милохин. Последние также получили приз зрительских симпатий и один миллион рублей.

На втором месте оказались Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников.

Ну и победителями шоу в этом году стали Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Зрители решили, что эта пара показала самые лучшие результаты в проекте.

Кстати, пара Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева оказалась в пролете. Многие поклонники шоу решили, что ведущая «Дома-2» не умеет кататься на льду и не за чем было даже приходить.

«Бородина, позор!», — пишут в Сети.

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