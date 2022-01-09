«Еще лучше, чем в прошлом году»: новогоднее шоу «Вечернего Урганта» возглавило итальянские тренды YouTube

Новогоднее шоу «Вечернего Урганта» возглавило не только российские, но и итальянские тренды YouTube. «Ciao 2021» в новогодние дни в Италии обсуждали больше, чем свои новогодние программы и фестивали. Ведущего Джованни Урганти (он же Иван Ургант) зрители зовут стать ведущим музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

«Ciao 2021» — это уже самое лучшее событие 2022 года», — пишет итальянский Rolling Stone.

Итальянцы оценили коктейль из стереотипов и итальянской действительности, уважение к культуре страны и языку. Тексты песен — это не просто перевод, а адаптация с культурными отсылками.

«Еще лучше, чем в прошлом году», «Гениально и весело! Русские друзья, спасибо за эту незабываемую программу», «Редкий на сегодня профессионализм. Внимание к каждой детали», — комментируют зрители новогоднее шоу на YouTube.

Поп-культура Италии оказала большое влияние на постсоветскую Россию. В шоу приняли участие популярные исполнители: Vasco Vaculecci e Gaga Rini (Баста и Полина Гагарина), Amore («Любэ»), LА BODA (Света Лобода), Massimo Galcini (Максим Галкин), Sergio Brunello (Сергей Бурунов) и другие.

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