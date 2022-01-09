«Отличное начало 2022 года»: внучка Иосифа Кобзона вышла замуж

Идель Раппопорт вышла замуж. Внучка Иосифа Кобзона поделилась в своем микроблоге снимками с торжества. 22-летняя невеста показала свое белоснежное платье, первый танец с супругом и украшенный цветами шатер для торжественной церемонии.

«Отличное начало 2022 года», — подписала серию снимков Идель в своем Instagram.

Церемония прошла в Испании в одном из роскошных ресторанов Марбельи. Ходят слухи, что у Иосифа Кобзона сохранилась элитная недвижимость в пригороде.

Родители Идель познакомились благодаря легендарному певцу. Кобзон познакомился с Юрием Раппопорт на гастролях в Австралии и представил его своей дочери Наталье. Спустя неделю знакомства Юрий сделал Наталье предложение.

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