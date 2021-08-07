«Она Иосифу чуть семью не разбила»: администратор «Москонцерта» — о романе Кобзона и Сенчиной

Бывший администратор «Москонцерта» 75-летняя пенсионерка Нина Федорова рассказала о романе народного артиста Иосифа Кобзона с певицей Людмилой Сенчиной.

«Людмила Сенчина — восхитительная женщина и певица. Она ведь Иосифу чуть семью не разбила. Несколько лет, будучи замужем, сожительствовала с ним в разных точках СССР, где они гастролировали». Нина Федорова

Как отметила Федорова, о любовной связи Кобзона и Сенчиной она узнала от тещи звезды Полины Моисеевны, матери Нелли Кобзон. Женщина работала в ресторане при гостинице «Октябрьская». Как отметила Федорова, Ленинград – большая деревня. Все друг про друга все знали в те годы, сообщает «Экспресс газета».

Ранее Нелли Кобзон в эфире программы «Судьба человека» признавалась, что муж в первые годы их совместной жизни ей регулярно изменял. Однажды она даже ушла от него, но все-таки позже сумела простить предательство любимого мужчины.

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