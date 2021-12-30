«Не может сдержать слез»: к кому Григорий Лепс приходит на кладбище, когда бывает в Сочи

Григорий Лепс родом из Сочи. Там он начинал свою карьеру, когда пел в ресторанах. Там же по сей день живут его родители. В родном городе артист бывает не часто, но всегда приходит на кладбище в охапкой роз.

В Сочи говорят, что в раскрутке Лепсу помог местный авторитет Сергей Чхетиани, по прозвищу Чхет. Они дружили много лет, а в 2003-м Чхета застрелили.

«Он всегда одет так, что не признаешь в нем музыканта. Наверное, не хочет привлекать внимание. У могилы Чхета, что в самом центре кладбища, стоит недолго. Всегда что-то говорит, немного протрет памятник. Лишь у его могилы Лепс, похоже, не может сдержать слез. Видно, что музыканту этот человек был очень дорог», — цитирует смотрителя кладбища «КП» — Кубань».

больше по теме Были знакомы: Григорий Лепс принимал у себя дома молодого любовника жены еще в прошлом году С Анной Шаплыковой артист развелся после 20 лет брака.

Напомним, Григорий Лепс переживает не лучшие времена. В конце этого года он развелся с женой после 20 лет брака, угодил в больницу и узнал, кто был любовником его экс-супруги.

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