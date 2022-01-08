Умер Александр Тимофеевский — автор мультфильмов и песен к ним

Создатель «Песенки крокодила Гены» ушел из жизни 7 января в возрасте 88 лет.

Александр Тимофеевский, автор знаменитых советских мультфильмов и песен к ним, умер 7 января в возрасте 88 лет. Александр Павлович находился в больнице с декабря прошлого года, однако выздороветь он так и не смог.

«Умер сегодня утром после тяжелой болезни», — сообщила жена поэта Наталья Тимофеевская ТАСС.

Александр Тимофеевский написал несколько десятков сборников стихотворений и книг для детей. Поэт и сценарист работал редактором на «Союзмультфильме». Известность Александру Павловичу принесли его мультипликационные работы: «По щучьему велению», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Бибигон». Любовь публики поэт получил после написания «Песенки крокодила Гены» для мультфильма 1971 года «Чебурашка и Крокодил Гена», а песня «Пусть бегут неуклюже…» и вовсе стала гимном дня рождения каждого советского человека.

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