Яндекс открыл доступ к «Золотой коллекции» «Союзмультфильма»

Пользователи приложения Яндекс Плюс смогут в безопасном детском режиме и без рекламы смотреть полную «Золотую коллекцию» Союзмультфильма.

Напомним, что еще в январе киностудия «Союзмультфильм» сообщила зрителям о появлении знакомой не одному поколению шедевров детской мультклассики в каталоге кинотеатра Кинопоиск HD.

Теперь пользователи Яндекса смогут наслаждаться мультфильмами бесплатно в Яндекс Видео и в поиске Яндекса.

Отметим, «Золотая коллекция» состоит из более 950 кинопроизведений производства 1941-2003 годов. И детям, и взрослым доступны знаменитые мультфильмы «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и другие. Также появились более редкие экземпляры: «Чучело-мяучело», «Таежная сказка», «Сказка сказок».

Добавим, что студия кино «Союзмультфильм» является одной из крупнейших киностудий по изготовлению анимационных фильмов. В последние годы «Союзмультфильм» по-новому стал смотреть на привычных всем героев мультфильмов, а также выпустил детский фильм в 3D.