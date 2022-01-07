«Невозможно без слез смотреть на происходящее»: стилист Пугачевой отреагировал на события в Казахстане

Наступивший год пришел в Казахстан вместе с тяжелыми испытаниями для местных жителей. Начавшиеся в Алма-Аты митинги против роста цен спровоцировали массовые беспорядки, и уже полыхают здания, происходят стычки, гибнут люди.

Многие российские знаменитости, которые родились и выросли в Казахстане, уже отреагировали на происходящее. Вслед за Лерой Кудрявцевой и Димашем Кудайбергеном поделился переживаниями стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

«Мой Казахстан! Моя родина! Невозможно без слез смотреть на происходящее, что же стало происходить с нашим обществом… гибнут люди, горят здания… Когда же мы научимся выражать свою позицию по-человечески не громя все и не теряя жизни ни в чем неповинных людей», — написал стилист.

Игорь Гуляев родился в Карагандинской области СССР. В настоящее время он одевает звезд первой величины России и мира – Голди Хоун, Монсеррат Кабалье, Аллу Пугачеву, с которой, к слову, дружит давно и тепло.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!