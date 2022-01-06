«Повышала голос и собирала вещи»: Мария Куликова поделилась подробностями ссор с бывшим мужем

Артистка разошлась с Денисом Матросовым в 2015 году.

Исполнительница главной роли в сериале «Склифосовский» Мария Куликова не смогла ужиться с Денисом Матросов из-за вспыльчивости. Знаменитость считает, что в браке ей мешали импульсивные поступки.

Куликова могла резко отреагировать на любой упрек в свою сторону.

«Я не работаю над отношениями, просто живу в кайф. Однако раньше многое воспринимала иначе и вела себя по-другому. Была довольно истеричной и категоричной. Чуть что — повышала голос и собирала вещи. Не видела полутонов — только черное и белое», – призналась Мария.

С возрастом Куликова стала более сдержанной.

«Наверное, каждый из нас проходит определенные этапы в жизни. Теперь не возникает желания расставить все точки над «i» и немедленно порвать, если кажется, что со мной поступили несправедливо, обидели или не уделили внимания», – добавила актриса.

«Я уже знаю, что порыв пройдет через пятнадцать минут, глупо тратить энергию на такую ерунду. Раньше этого не понимала. Считала, что жить надо здесь и сейчас. Это возрастные приобретения — мудрость, опыт. Ну и везение — я нашла своего человека», – заявила Куликова в беседе с 7days.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.