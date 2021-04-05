Подруга Марии Куликовой заказала от ее имени столик в ресторане, где самой актрисе отказали

43-летняя звезда сериалов Мария Куликова призналась, что даже после десятков ролей в театре и кино не чувствует себя известной. Женщина вспоминает мэтров, у которых училась искусству перевоплощения, и на их фоне ей становится неловко считать себя знаменитостью. То, как скромность мешает артистке по жизни, ярко иллюстрирует один пример, которым она поделилась с журналистами.

Недавно Куликова предложила друзьям встретиться в ресторане и спросила, где бы они хотели посидеть. Женщине назвали «классное место», она позвонила туда в попытке забронировать столик, но работник заведения ответил ей, что у них бронь идет за две недели и свободных мест просто нет.

«Я расстроилась. Сообщила всем в общем чате. Пауза буквально минуту, потом подруга пишет: «Куликова, все нормально. Я столик заказала», — вспоминает актриса. — «Как ты это сделала?» — «Господи, да я просто позвонила и сказала, что я твой агент, и что ты хочешь со своими друзьями в их ресторан. Не понимаю, почему ты не пользуешься? Ты же звезда».

Мария призналась, что она человек другого поколения, в отличие от нынешней молодежи, представители которой после пары успешных роликов в Интернете становятся звездами и ведут себя соответствующе.

Кстати, в том же интервью для 7days артистка призналась, что не боится того времени, когда ее перестанут снимать. Куликова уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеру в кино. Она либо будет учить детей в театральной студии, либо откроет с друзьями кофейню, хотя одно другому не мешает.

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