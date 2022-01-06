«Я завожусь на обычную женщину»: Юлия Михалкова преподала урок соблазнения жениху на «Давай поженимся!»

В новогодние праздники на Первом канале вышел большой рождественский выпуск проекта «Давай поженимся!», где Лариса Гузеева и Роза Сябитова устраивали жизнь 40-летней невесты. За сердце красотки пришли побороться три жениха, а в помощь им – звездные «феи» Анастасия Волочкова, Юлия Михалкова, Тарзан и Шура.

Экс-звезда «Уральских пельменей» во что бы то ни стало захотела, чтобы ее подопечный «выиграл». И постаралась помочь ему в вопросах покорения невесты. Она преподала несколько уроков по соблазнению красотки исходя из личного опыта.

«Скажи: «Я нормальный, стандартный. Я завожусь на обычную женщину одну». Тебе не нужны любовницы вот эти, интриги. Не надо гороскопов», — дала наставления по соблазнению невесты звезда.

В итоге наставления сделали свое дело – невеста Елена выбрала жениха-подопечного Юлии.

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