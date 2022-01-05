Пришла смущать женихов: Юлия Михалкова в суперкоротком платье с декольте появилась на «Давай поженимся!»

В первые дни нового года на Первом канале состоялся праздничный выпуск романтического шоу «Давай поженимся!». Невестой стала обычная телезрительница, как и женихи, которые пришли побороться за сердце красавицы.

А вот группа поддержки собралась звездная – певец Шура, балерина Анастасия Волочкова, актриса Юлия Михалкова и танцовщик Тарзан.

Экс-звезда «Уральских пельменей» появилась в комнате жениха. При виде красотки в маленьком черном платье с акцентным декольте двое мужчин засмущались и не знали, куда им присесть.

Сама Юлия была настроена решительно – она хотела, чтобы ее подопечный жених во что бы то ни стало завоевал сердце героини.

А вот Анастасия Волочкова сама захотела стать невестой. И вместо того, чтобы сватать героиню, просватала себя. В результате балерина ушла с проекта в паре со своим подопечным, с которым уже отдыхает на Мальдивах.

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