Шестилетняя дочка лепила: Утяшева поделилась лайфхаками, как приготовить вкусные манты с бараниной

Телеведущая рассказала, как они всей семьей лепили главное блюдо новогоднего стола из подручных ингредиентов в Дубае.

Семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой встретила новый год в Дубае. Но вдали от дома звезды не стали мириться с отсутствием любимых блюд, и их праздничный стол украсили традиционные манты. Для этого пришлось подключить фантазию и самых маленьких членов семьи – сына Роберта и дочку Софию.

Звездная хозяюшка приобрела все необходимое для лепки и посоветовала: «Мой лайфхак – баранину режем, пока она замороженная, так будет легче».

Лепили всей семьей — сынок Роберт вместо того, чтобы резать лук, придумал по-быстрому измельчить его в блендере. А шестилетняя дочка София катала сочни, укладывала начинку и даже слепляла уголки.

«Ровно 30 лет назад я так же помогала маме готовить манты на Новый год», — вспоминала Утяшева.

«Делюсь с вами видео, как мы всей семьей готовили наши новогодние манты в условиях — «сделай из того, что есть» … вместо мантышницы в этот раз была водяная баня в духовке (в Дубае невозможно было быстро найти большую пароварку). Главное, что с любовью!», — подписала видео Утяшева в своем Instagram.

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