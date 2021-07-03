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Ляйсан Утяшева показала свое любимое упражнение для проработки рук

По просьбам подписчиков, известная спортсменка поделилась секретами тренировок.

Ляйсан Утяшева показала свое любимое упражнение для проработки рук
Ляйсан Утяшева продолжает делиться секретами своих тренировок. Фото: Global Look Press

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева показала в Instagram свое любимое упражнение для проработки рук — «баланс». Стоит отметить, что оно довольно простое и не требует использования каких-либо спортивных снарядов. При этом 36-летняя спортсменка назвала его действенным.

Нужно встать в форме буквы «Т» — развести руки в стороны ладонями вверх. При этом следует втянуть живот и напрячь ягодицы. Затем, сохраняя позу, нужно сделать 20-30 полукруговых движений от плечей и еще столько же вращений локтями. Как именно делается данное упражнение, спортсменка показала в своем видео из спортзала.

Утяшева добавила, что упражнение выглядит очень легко, но мышцы рук от него начинают «стонать».

Напомним, ранее гимнастка показал свой комплекс домашних упражнений для ног и ягодиц.

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