Ляйсан Утяшева показала свое любимое упражнение для проработки рук

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева показала в Instagram свое любимое упражнение для проработки рук — «баланс». Стоит отметить, что оно довольно простое и не требует использования каких-либо спортивных снарядов. При этом 36-летняя спортсменка назвала его действенным.

Нужно встать в форме буквы «Т» — развести руки в стороны ладонями вверх. При этом следует втянуть живот и напрячь ягодицы. Затем, сохраняя позу, нужно сделать 20-30 полукруговых движений от плечей и еще столько же вращений локтями. Как именно делается данное упражнение, спортсменка показала в своем видео из спортзала.

Утяшева добавила, что упражнение выглядит очень легко, но мышцы рук от него начинают «стонать».

больше по теме «Пощади!»: Гарик Харламов попытался сделать зарядку вместе с Ляйсан Утяшевой Совместно с гимнасткой и ее мужем Павлом Волей юморист записал видео своего занятия.

Напомним, ранее гимнастка показал свой комплекс домашних упражнений для ног и ягодиц.

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