Модный зеленый, «вечный» леопардовый: Бабкина предстала в свете в трендовом свитшоте и юбке плиссе

Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня» в этом году отмечают 45-летие. По такому поводу звезда с коллегами приготовила поклонникам большой подарок в виде грандиозного шоу «Голоса Вселенной».

В преддверии Нового года в театре тоже поселилось праздничное настроение, и в гости пожаловали главные зимние волшебники, встречающие детей. Хозяйка действа Надежда Бабкина, встречая гостей, буквально светилась от счастья.

Для выхода в свет Бабкина нарядилась в яркий свитшот и длинную юбку плиссе леопардовой расцветки с голографическим эффектом. Стилист Мария Рябова оценила образ звезды.

«Мне нравится сочетание цветов в комплекте, смелый принт юбки. Надежде они идут, длина наряда тоже вполне ее. Однако, есть нюансы. Вещи в образе актуальные, но мелкие детали его портят. Свитшот хочется чуточку укоротить спереди, чтобы больше показать юбку и удлинить ноги; плиссе с этим справляется замечательно. Резинки в тон кофты также сделали бы образ легче», — отметила стилист.

При этом, модный эксперт советует заменить обувь – трендовые высокие ботинки на шнуровке, по мнению стилиста, здесь вписались бы идеально.

«Надежда очень любит украшения, но к этому образу кольца и серьги не подходят совсем, несмотря на то что подобраны по цвету. Цепь хочется либо убрать, либо заменить на что-то покороче и, возможно, не столь массивное.

Надежда молодец, что не боится ярких экспериментов и следит за модными трендами! Чуть больше внимания к деталям, и все будет прекрасно!», — уверена эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола, работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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