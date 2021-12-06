Весь макияж с лица смыла! 35-летняя Боярская в мешковатом свитере с Матвеевым отметила трехлетие сына Гриши

Актриса показала себя на честном фото в естественном виде и без фотошопа.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев устроили дома вечеринку по случаю дня рождения младшего сына Гриши. Малышу, который казалось бы только недавно появился на свет, исполнилось уже три года. Счастливые родители украсили дом воздушными шариками, а сами запечатлелись на фото вдвоем. Младшего сынишку Елизавета от поклонников пока скрывает. У пары также есть сын Андрей, который учится в школе.

На снимке Елизавета Боярская предстала без капли макияжа на лице, показав себя без прикрас в естественном виде. Актриса примерила серый мешковатый свитер, а ее муж Максим позировал в толстовке и с растрепанными волосами. Так, словно он только-только проснулся.

«Необыкновенное счастье быть твоими родителями, дорогой Гриша! Мы тебя очень любим, три года!! Ура!» — подписала снимок Елизавета Боярская. «Ура! Здоровья, здоровья, здоровья», — не остался в стороне Сергей Безруков. «Поздравляю с днем рождения Гриши! Здоровья и счастья вам!» — вторит актеру Елена Захарова. «Счастье!!» — отметил Игорь Верник.

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