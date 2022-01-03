«Моя единственная»: Плющенко поздравил Рудковскую с днем рождения на льду

Продюсер Яна Рудковская во второй день нового года принимала поздравления по случаю своего 47-го дня рождения. И провела его светская львица в этот раз на льду, вместе с мужем и сыновьями.

Перед началом своего шоу Евгений Плющенко устроил жене сюрприз и поздравил ее с днем рождения. Именинница вышла на лед в коньках.

«С днем рождения, Яночка, моя единственная и неповторимая!», — написал фигурист в адрес жены.

Оба совместных сына были тут и присоединились к поздравлениям.

Кстати, в свете упорно ходят слухи, что Яна Рудковская на самом деле 1968 года рождения, а значит ей исполнилось не 47, а 54 года.

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