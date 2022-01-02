«Ягодицы едва прикрыты»: внучка Ельцина на Карибах показала, что бывает, когда стринги впились в «недра»

Вы только посмотрите, какой неземной красоткой стала внучка Бориса Ельцина. В свои 19-лет Мария Юмашева обладает весьма и весьма сексуальным телом. Поклонники уверены, девушке приходится отбиваться от ухажеров и кавалеров. Кстати, новогодние каникулы представительница «золотой молодежи» с шиком проводит на Карибах.

Она отдыхает на острове Сен-Бартс, который облюбовали юные наследники богатейших семей, пишет Maxim. Марфуша, так внучку Ельцина ласково называют фанаты, то и дело публикует в Instagram пикантные снимки в мини-бикини. Предупреждаем, слабонервным лучше запастись валерьянкой. Все кадры с пометкой 18+.

Щеголяя на Карибах без юбки, Мария показала, что бывает, если стринги впились в глубокие «недра ягодиц». Прихватив с собой игристое, красотка повернулась к народу «сдобными булочками», едва прикрыв обнаженный «орешек».

На Карибах Юмашева сверкала наливными грудями в бюстгальтере, который держался на честном слове. Свои крепкие бедра Мария прикрыла парео, оставив на виду тесемки от трусиков-танга.

«Вот шалунья», «Ягодицы едва прикрыты», «Мама-мия! Вот это фигурка», «Какие нынче внучки подрастают», «Фигурка — топчик! С пылу, с жару», «Пышная сдоба стринги поглотила», «Отъела масла», — пишут фолловеры.

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