«Мое первое выступление без тебя»: фигуристка Медведева сообщила о трагедии в семье

В первый день 2022 года звезда фигурного катания почтила память своей родственницы.

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева поделилась с поклонниками своей болью. Девушка в декабре потеряла любимую бабушку, Валентину Лаврентьеву, которая много сделала для воспитания внучки и, можно сказать, взрастила чемпионку.

Фигуристка разместила у себя в микроблоге фотографию с показательных выступлений Чемпионата России, состоявшегося в конце декабря, и написала:

«Мой первый Новый Год без тебя. Мое первое выступление без тебя. Надеюсь, тебе понравилось, бабуль. Я очень скучаю. Надеюсь, ты в лучшем мире сейчас и тебе там хорошо…».

Смириться с утратой Евгения Медведева не в силах, и решила, что поддержка поклонников поможет ей снять боль от невосполнимой скорби. Фолловеры всячески подбирают слова, выражая соболезнования.

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