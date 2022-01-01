Мартин братика с рук не спускал: сын Лобачевой в доме Арзамасовой нянчился в малюткой Левушкой

17-летний юноша встретил Новый год в кругу семьи - с отцом, братиком и мачехой.

На личной страничке в Instagram Илья Авербух поделился новогодними кадрами, на которых он показал 17-летнего красавца-сына от Ирины Лобачевой. Мартин весь вечер не спускал с рук малютку Левушку.

Юноша умело укачивал братика, чтобы тот не капризничал. Первенец 48-летнего хореографа повзрослел, вытянулся и превратился в статного парня с высоким ростом и стержнем в плечах. Фигуристка Ирина Лобачева может гордиться своим наследником.

Лиза Арзамасова также присутствовала на домашней вечеринке. Сынишку актриса из ситкома «Папины дочки» нарядила в костюмчик Санта-Клауса. На головке у малыша красовался красный колпак. А к ползункам был пришит милый заячий хвостик. Каждый в доме хотел понянчить Левушку, который совсем не капризничал и с интересом рассматривал елочку и новогодние украшения. Он был явно рад такому вниманию со стороны взрослых.

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