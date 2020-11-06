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«В окружении родни»: Пригожин запечатлелся рядом со Шреком и его семьей

Чувство юмора продюсера оценили его фанаты.

«В окружении родни»: Пригожин запечатлелся рядом со Шреком и его семьей
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

О внешнем сходстве сказочного персонажа Шрека и Иосифа Пригожина говорят уже давно. Продюсера, как выяснилось, тоже забавит это сходство. В своем Instagram он опубликовал снимок, на котором позировал рядом со Шреком и его детьми.

«В окружении родни», — подписал фото Пригожин, чем вызвал небывалый ажиотаж в комментариях.

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В окружении родни. 😂

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Подписчики похвалили Пригожина за его чувство юмора.

«Вот же молодец! Обожаю Ваш юмор. Наконец-то признал свое генетическое сходство», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Пригожин и Валерия проводят отпуск в Дубае. Певица ежедневно радует своих фанатов новыми фотосессиями, а теперь и новым треком. В Сети появилась песня артистки под названием «Пьяная». К слову, не так давно стало известно, что певица готовится стать бабушкой. Долгожданного внука ей подарит младший сын Арсений и его возлюбленная Лиана.

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