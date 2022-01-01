Без парика, волосы свои: 72-летняя Пугачева в изящном балахоне не отходила от молодого мужа на банкете в новогоднюю ночь

Шоумен Максим Галкин при гостях называл свою возлюбленную ласково, но по имени - Аллуся!

Шоумен Максим Галкин показал, в каком наряде Алла Пугачева встречала Новый 2022 год. Примадонна отдала предпочтение скромному, но изящному образу. Она блистала на вечеринке в черном монохромном балахоне. Такое чувство, что певица решила вспомнить прошлое. Туники и балахоны раньше были любимой одеждой артистки. Но похудев Алла Борисовна полностью сменила имидж.

На празднике Примадонна пыталась тайком сжечь свой листик с желаниями. И в этот момент ее «подловил» Максим Галкин. Кстати, лаконичный новогодний лук Алла Борисовны дополнило роскошное ожерелье. Певица сделала легкую укладку с «отутюженными» локонами, отказавшись от парика.

«С Новым годом! Ура!» — скромно написал Максим.

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