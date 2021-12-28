«Бомба!»: 72-летняя Пугачева в брюках клеш и сапожках на толстом каблучке заглянула в бутик

Примадонна щегольнула на публике в силуэтном тренче и митенках Chanel.

Алла Пугачева знает толк в моде. 72-летняя жена шоумена Максима Галкина то и дело щеголяет на публике в эффектных нарядах, демонстрируя свою постройневшую фигуру. Так, заглянув в бутик Примадонна сверкнула своим ультрамодным аутфитом.

Певица примерила силуэтный монохромный тренч, митенки Chanel, брюки клеш — их, к слову, артистка скомбинировала с сапожками на устойчивом каблучке. Зону декольте певица украсила многоярусными бусами из жемчуга, а из-под лонгслива виднелся аккуратный накрахмаленный белый воротничок от блузы. Пугачева прошествовала по бутику туда и сюда, демонстрируя свой лук со всех сторон. Выглядела Алла Борисовна весьма и весьма элегантно. Это подметили и селебрити, которые высказали свой восторг от образа певицы.

«Она все круче и круче!» — отметила Кети Топурия. «Бомба!» — восхитилась Лера Кудрявцева. «Согласна с Лерой!» — вторит теледиве Лариса Долина. «Какая красивая», — добавила Светлана Бондарчук.

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