«Срамота! Еще пушистым одуванчиком сверкни»: пассия Тимати с лепестками на грудях привлекла внимание к «зоне бикини»

Саша Дони поделилась порцией сексапильных «горячих» снимков в Storeis микроблога. В гостиничном номере пассия рэпера Тимати примерила розовый купальник под фламинго с лепестками на грудях. При этом 19-летняя киевлянка привлекла внимание к «зоне бикини».

Аппетитные прелести и мощные бедра спортивной красавицы-блондинки «с пылу, с жару» очаровали мужскую часть подписчиков Дони в Instagram.

Ну а представительницы слабого пола разразились завистливой тирадой, подметив, что Тимати едва ли понравится, что его подружка демонстрирует прелести у всех на виду.

На фан-страничке музыканта поклонники устроили спор, не все оценили то, что 19-летняя киевлянка красуется в сексуальном бикини.

«Срамота! Еще пушистым одуванчиком сверкни», «Купальник суперский! Идеальное прилегание к телу, и нигде не жмет», «Сама как розовый фламинго», «Класс!! Декольте просто отпад — бомбезное», «Ну что за куколка??», «Всем дамочкам из «Холостяка» влепила пощечину», «Тимати, небось, доволен??», «Вау! Эти спелые дыньки», «Даже бюстгальтер по швам трещит, какая грудь», «Загляденье, а не фигурка», — пишут фолловеры.

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