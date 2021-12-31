Новый год в родовом гнезде: Лиза Галкина в бальном платье и меховой пелерине покружилась у нарядной елочки

Дети Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза с нетерпением ждали наступления Нового года. Во-первых, у них зимние каникулы в гимназии, а это само собой большой праздник для второклассников. Во-вторых, двойняшки ждут подарков от Деда Мороза.

В своем микроблоге Максим Галкин делился памятными кадрами, запечатлев, как его дочка Лиза в бальном платьице с пышной юбкой и меховой пелерине приплясывает у нарядной елочки, красуясь словно принцесса. Свои длинные белокурые локоны малышка оставил распущенными, став походить на Рапунцель.

Этим кадрам не меньше двух-трех лет. Сейчас Лиза уже подросла и вытянулась. В каком же наряде дочка Примадонны встретить Новый 2022 год? Максим Галкин обязательно порадует свежими кадрами своих поклонников. В этом нет никаких сомнений.

Даже Алла Борисовна журила мужа за то, что он постоянно показывает двойняшек в микроблоге. Она бы не выводила детей в свет. Но такого было решение Максима Галкина. По его словам, уж лучше он сам поделится снимками двойняшек, чем позволит репортерам гоняться за ними, когда Лиза и Гарри выходят погулять.

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