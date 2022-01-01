«Безумно постройнела»: Александр Васильев восхитился помолодевшей Аллой Пугачевой

Главный эксперт и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев перед Новым годом подвел свои модные итоги. Знаменитость выбрал главных фэшн-находок 2021 года. Среди них оказалась Алла Пугачева.

Васильев обратил внимание на преображение Пугачевой. Наряды Аллы Борисовны в уходящем году особенно понравились историку моды.

«Алла Борисовна выходила в свет нечасто, но каждый раз это становилось событием. Пугачева не может не приковывать к себе внимание, ее популярность за все эти годы не перешагнула ни одна другая певица, хотя Примадонна уже ушла со сцены. Но все равно интерес к ней не угасает», — заметил Васильев.

больше по теме Алла Пугачева в кокетливой шляпке и двубортном пальто насыщенного сливового оттенка устроила дефиле по улице Алла Пугачева попала в объектив фотокамеры во время прогулки.

«К тому же Алла Борисовна безумно постройнела, похорошела. Это заметили все на премьере сериала «Вертинский», куда она пришла в стильном брючном костюме. А на дне рождения Вячеслава Зайцева всех поразил ее оригинальный головной убор в стиле «мадам Брошкина». Я подписан на Инстаграм Пугачевой и слежу за ней. Сейчас она уже выглядит моложе Галкина», — заявил телеведущий в 7days.

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