Распахнув юбку, Каролина Севастьянова изящно обнажила ногу до самого бедра

Как и полагается настоящей моднице, гимнастка Каролина Севастьянова с собой в отпуск привезла множество нарядов. Успеет ли она их выгулять все, когда на курорте актуальнее бикини, это уже другой вопрос, но то, что каждый образ красотки притягивает взгляды и заставляет поклонников восторгаться, несомненно.

На ужин в канун Нового года Севастьянова нарядилась в шелковый комплект мятного цвета, состоящий из блузки на завязках под грудью и струящейся юбки на запах с разрезом до талии. Цвет наряда красиво оттенил ее карибский загар.

Красиво позируя для снимка в Instagram, Севастьянова изящно обнажила ногу до бедра, предусмотрительно прикрыв самое интимное ладошкой. В комментариях подписчики не поскупились на лестные эпитеты и восторженные пожелания.

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