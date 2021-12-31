В ожидании чуда: нарядный сынок Петросяна и Брухуновой замер у окна, наблюдая зимние пейзажи

Маленькому сыну Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Вагану в новом году исполнится уже 2 годика. Мальчик многое умеет, любит творчество, очень самостоятельный и увлекающийся. Периодически мама показывает наследника в своем микроблоге, но не так часто, как хотелось бы поклонникам.
Накануне Нового года Брухунова подловила сынишку сидящим у окна. Малыш Ваган сел и стал внимательно наблюдать зимние пейзажи за пределами комнаты, будто в ожидании чуда и новогодней сказки.
При этом кроха нарядно одет – мамочка старается, чтобы наследник с пеленок выглядел стильно – и окружен приметами русского народного стиля.
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