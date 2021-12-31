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В ожидании чуда: нарядный сынок Петросяна и Брухуновой замер у окна, наблюдая зимние пейзажи

Мама старается, чтобы малыш Ваган с пеленок рос стильным мальчиком.

В ожидании чуда: нарядный сынок Петросяна и Брухуновой замер у окна, наблюдая зимние пейзажи
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом Петросяном. Фото: instagram.com/bruhunova

Маленькому сыну Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Вагану в новом году исполнится уже 2 годика. Мальчик многое умеет, любит творчество, очень самостоятельный и увлекающийся. Периодически мама показывает наследника в своем микроблоге, но не так часто, как хотелось бы поклонникам.

Накануне Нового года Брухунова подловила сынишку сидящим у окна. Малыш Ваган сел и стал внимательно наблюдать зимние пейзажи за пределами комнаты, будто в ожидании чуда и новогодней сказки.

Ваган Петросян. Фото: instagram.com/bruhunova

При этом кроха нарядно одет – мамочка старается, чтобы наследник с пеленок выглядел стильно – и окружен приметами русского народного стиля.

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