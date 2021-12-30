Счастливый блондин: Александра Бортич поделилась умилительным фото с сыном

Исполнительница главной роли в комедийном фильме «Я худею» Александра Бортич разместила на личной странице в Instagram кадры со своим сыном Сашей. Поклонники отметили, что малыш подрос и стал еще больше похож на свою родительницу.

У годовалого сына Бортич не только имя мамы, но и ее улыбка. Светловолосый мальчик отличается жизнерадостностью. Саша на прогулке и в путешествиях с актрисой не устает веселиться.

Недавно Бортич поделилась архивными фотографиями с отдыха у океана. Актриса в голубых шортах и рубашке держала наследника на плечах. Блондинчик внимательно разглядывал волны океана и улыбался, как и его мама.

«Ничего себе, как вы похожи», «Какой уже большой Саша», «Какие классные», «Фантастические фото», «Красивые снимки!», – восхитились малышом и его мамой поклонники Бортич.

Напомним, после развода в 2018 году с музыкантом Вячеславом Воронцовым Александра Бортич родила от предпринимателя Евгения Савельева. Мальчик появился на свет 22 июня 2020 года.

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