Решили с Тимати сбежать в Майами: Джиган не выдержал очередной семейной фотосессии с переодеваниями

Рэпер на сей раз предстал в новогоднем пижамном костюме.

«Брат, просто дай знак, если тебя там держат в заложниках!», — просил Тимати своего коллегу Джигана, когда наблюдал очередную стилизованную фотосессию рэпера в стиле французских придворных – в камзоле и парике.

И вот Джиган взмолился, когда принял участие в новогодней фотосессии в стиле фэмили-лук – в красных клетчатых пижамах.

«Памагите!!!», — гласит его призыв под фото, на котором рэпер позирует с отчаянным выражением лица.

Видя, как доведенный до края Джиган из последних сил держится, Тимати пришел на помощь другу: «Все, понял, забираю тебя обратно в Майами!». Когда именно состоится из бегство на другой континент, остается тайной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!